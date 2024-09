Fischkauf ist Vertrauenssache: ASC und MSC unterstützen mit einer Checkliste. Bildquelle: Unsplash/Hoan Vo @hoanvokim

Der Marine Stewardship Council (MSC) und der Aquaculture Stewardship Council (ASC) haben ihre jährliche Aufklärungskampagne „Check deinen Fisch!“ gestartet. Die zweiwöchige Initiative, die zum fünften Mal in Folge stattfindet, will Verbraucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz für nachhaltigen Fischkonsum sensibilisieren.

An der Kampagne beteiligen sich 32 Partner aus Einzelhandel, Markenartikelunternehmen, Gastronomie, Wissenschaft und Bildung. Sie wollen eine nachhaltige Fischerei und Fischzucht fördern, damit die Meere geschützt werden und Fisch als Nahrungsmittel für zukünftige Generationen erhalten bleibt.

Die Initiative stößt offenbar auf Resonanz. Im vergangenen Jahr erreichte die Kampagne nach eigenen Angaben eine gestützte Bekanntheit von 24 Prozent bei den Verbrauchern in Deutschland und der Schweiz sowie 18 Prozent in Österreich. Für dieses Jahr streben die Organisatoren 250 Millionen Berührungspunkte in der deutschsprachigen Region an.

MSC veröffentlicht neue Checkliste für Verbraucher

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Kampagne ist eine neue Checkliste für nachhaltigen Fischeinkauf. Sie soll Verbrauchern helfen, beim Einkauf leichter auf Nachhaltigkeit zu achten. „Mit dem ASC- und dem MSC-Siegel geben wir ihnen ein einfaches Instrument an die Hand und befähigen sie, Teil der Lösung zu sein“, erklärt Kathrin Runge, Leiterin des Marine Stewardship Council in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Eine aktuelle, repräsentative Verbraucherbefragung der Organisationen ergab, dass in allen drei Ländern jeweils fast drei Viertel der Fischkonsumenten Wert auf umweltbewussten Fischeinkauf legen. Die Kampagne will dieses Bewusstsein weiter stärken und in konkretes Handeln umsetzen.