Lidl hat im ersten Jahr seiner Anti-Verschwendungs-Initiative in Spanien 1.500 Tonnen Obst und Gemüse vor der Entsorgung bewahrt. Der Discounter verkauft diese Produkte in Tüten zu drei Euro. Zudem spendet Lidl in Spanien überschüssige Lebensmittel an Tafeln und verarbeitet Trockennahrung zu Tierfutter.