Nachhaltigkeit

Die kostenlose Broschüre soll Einzelhändler dabei unterstützen, den Gebrauch von Einwegverpackungen in verschiedenen Bereichen ihres Unternehmens zu reduzieren. „Die Einsatzmöglichkeiten von Mehrwegkonzepten im Lebensmittelhandel nehmen kontinuierlich zu. Unser Leitfaden will Handelsunternehmen dabei unterstützen, diese langfristig in ihren Betrieben zu integrieren und insbesondere auch ihre Mitarbeitenden tiefgreifender zu informieren“, erklärt Jelena Nikolic, Projektleiterin der Klimaschutzoffensive des Handels. Der Leitfaden entstand in Kooperation mit der Beratungs- und Vernetzungsstelle Verpackungsreduktion (BVVB) und dem Mehrwegverband Deutschland.

Seit dem 1. Januar 2023 gilt bundesweit die Mehrwegangebotspflicht. Händler, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, mehr als fünf Mitarbeiter beschäftigen und eine Verkaufsfläche von mehr als 80 Quadratmetern haben, müssen dafür entsprechende Mehrwegbehältnisse anbieten.

Verpackungen übernehmen gerade im LEH viele wichtige Funktionen etwa bei der Erfüllung von Hygieneanforderungen. „Im Lebensmitteleinzelhandel fallen große Mengen von Einwegverpackungen an, sowohl in Form von Produkt- als auch von Transportverpackungen, sagt Professor Jens Pape, Leiter der Beratungs- und Vernetzungsstelle Verpackungsreduktion in Brandenburg (BVVB). Insbesondere die Plastikproduktion fordere den Einsatz vieler Ressourcen. „Mit dem gemeinsam erarbeiteten Leitfaden geben wir Händlern praktikable und erprobte Maßnahmen zur Mehrwegförderung und Verpackungsreduktion an die Hand“, so Pape weiter.

Auch für die Verbraucher spiele das Thema eine immer größere Rolle. In vielen Bereichen stünden bereits Mehrweglösungen zur Verfügung. Der nun veröffentlichte Leitfaden biete einen umfassenden Überblick zu aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Hygieneanforderungen.