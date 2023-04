Eigenmarken gewinnen zunehmend an Bedeutung, nicht nur als Folge von Corona, Krieg und Krisen und der damit einhergehenden Inflation. Sie gewinnen auch, weil sie längst aus dem Schatten der Billigheimer getreten sind, in verschiedene Qualitätsstufen segmentiert wurden, ja an einigen Stellen sogar Innovationstreiber und -vorreiter sind.

Eine Qualifizierung des mittlerweile immens großen Eigenmarken-Angebots wird immer dringlicher, zumal das in anderen Ländern längst gang und gäbe ist. Deshalb hat die Lebensmittel Praxis in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen IPLC (International Private Label Consult) einen neuen Wettbewerb ins Leben gerufen: „Eigenmarken-Liebling“.

Jetzt bewerben Die Bewerbungsphase läuft bis zum 16. Juni. Danach wird eine fachkundige Jury die Produkte unter die Lupe nehmen und bewerten. Die Ergebnisse werden in LP 16 vom 14. Oktober 2023 veröffentlicht. ZUM BEWERBUNGSBOGEN

Dieser Wettbewerb soll natürlich in erster Linie gute Produkte, gute Kooperationen und Innovationen von Händlern und Herstellern würdigen. Damit sollen Hersteller und Händler motiviert werden, sich miteinander zu messen und besser zu werden. LP und IPLC wollen die Branche voranbringen! Dass dabei die Verbindung zwischen Händlern und Herstellern verbessert und ausgebaut wird, ist ein spannender Nebeneffekt. So werden Netzwerke zwischen Händlern, Herstellern und Zulieferern aufgebaut und erweitert.

Natürlich soll die Rolle der Private Label auch klarer definiert und positioniert werden, damit der Bereich für Zulieferer und Berufseinsteiger attraktiver wird. Alles in allem soll die „Blackbox“ der Handelsmarken ein Stück geöffnet werden.