In einem fulminanten Finale hat die LP beim führenden Branchentreff „Supermarkt des Jahres – Menschen & Märkte“ die Sieger 2024 ausgezeichnet: Elli-Markt in Delbrück, Edeka Wilger aus Borken, das Rewe-Center Egelsbach und Edeka-Center Cramer aus Langenhagen.

Eine hochkarätige Fachjury hat am Mittwochabend (17.4.2024) diese vier Märkte als die besten im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ausgezeichnet. Die Gewinner überzeugen mit Kreativität und innovativen Ideen, mit Qualitätsbewusstsein und Kundennähe. Diese Stärken schlagen sich am Ende auch in beeindruckenden Umsatzzahlen nieder. Zudem wurden „die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter des Jahres“ im Lebensmitteleinzelhandel gekürt.

„Der Supermarkt wird immer mehr zu einer Erlebnis-Welt für die Kundinnen und Kunden. Im Wettbewerb hat am Ende der Markt die Nase vorn, der die beste Qualität, den besten Service und die besten Preise bietet. Das geht nur mit fachlich qualifizierten und bestens motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das belegen die Gewinnerinnen und Gewinner der Wettbewerbe 'Supermarkt des Jahres' und 'Mitarbeiterin/Mitarbeiter des Jahres' immer wieder aufs Neue. Davon können wir alle lernen“, stellt Dr. Ludger Schulze Pals, Geschäftsführer des Lebensmittel Praxis Verlages, den Nutzen des Wettbewerbs heraus.

Der Supermarkt des Jahres wird in den vier Kategorien Filialisten bis 3.000 qm Verkaufsfläche, Filialisten über 3.000 qm Verkaufsfläche, Selbstständige bis 2.000 qm Verkaufsfläche und Selbstständige über 2.000 qm Verkaufsfläche vergeben. Die Jury besteht aus Fachleuten und hochrangigen Führungskräften aus der Food-Branche sowie den Top-Entscheidern der größten deutschen Handelsunternehmen. Für die Endauswahl sind in jeder Kategorie jeweils drei Märkte nominiert. Die Vorauswahl trifft die Redaktion der Lebensmittel Praxis mit Unterstützung der Fach-Jury. Dazu werden alle eingehenden Bewerbungen detailliert und inkognito geprüft. Ein unabhängiges Marktforschungsinstitut führt zeitgleich eine umfangreiche Verbraucherbefragung zu den betreffenden Märkten durch.

Auf Basis dieser Recherche- und Analyseergebnisse bestimmte die Fachjury in der Endauswahl am Tag der Preisverleihung die Gewinner 2024:

Supermarkt des Jahres 2024: Die Gewinner

Filialisten bis 3.000 qm Verkaufsfläche: Elli-Markt, Delbrück

Filialisten über 3.000 qm Verkaufsfläche: Rewe-Center, Egelsbach

Selbstständige bis 2.000 qm Verkaufsfläche: Edeka Wilger, Borken

Selbstständige über 2.000 qm Verkaufsfläche: Edeka-Center Cramer, Langenhagen

Auszeichnungen für die Mitarbeiter:innen des Jahres 2024:



Joana Deck, Edeka Rees, 79364 Malterdingen (Baden-Württemberg)

Michaela Haberhauer, Edeka Kaltschmid, 83224 Grassau am Chiemsee (Bayern)

Johannes Lohmaier, Rewe Markt, 85406 Zolling (Bayern)

Das Finale der Wahl zum „Supermarkt des Jahres“ fand bereits zum vierten Mal in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen statt. Das Essen der After-Show-Party gestalteten die Köche unseres neuen Medienpartners „essen&trinken“. Der Titel gehört wie die Lebensmittel Praxis zur Verlagsgruppe Landwirtschaftsverlag. „Es wächst damit zusammen, was zusammen passt und zusammen gehört“, macht Ludger Schulze Pals deutlich.

Bereits tagsüber nahmen rund 450 Interessierte an dem informativen Kongressprogramm des Branchentreffs teil. Zu den zahlreichen Experten und Referenten zählten unter anderem Björn Fromm (BVLH Präsident und selbstständiger Edekaner), Lionel Souque (Vorstandsvorsitzender Rewe Group), Prof. hc Dr. Gerhard Drexel (Aufsichtsratspräsident Spar Österreich) sowie Prof. Marcel Fratzscher (Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie Humboldt-Universität zu Berlin). Weitere Informationen unter www.supermarktdesjahres.de.

Das waren die 12 nominierten Märkte für das Finale 2024

Filialisten bis 3.000 qm Verkaufsfläche

E-Center, Allerstraße 1, 38448 Wolfsburg (Niedersachsen)

Elli, Schlaunstraße 3, 33129 Delbrück (Nordrhein-Westfalen)

Tegut, Gorkistraße 11a, 99084 Erfurt (Thüringen)

Filialisten über 3.000 qm Verkaufsfläche

Kaufland, Borsbergstraße 35, 01309 Dresden (Sachsen)

Kaufland, Lohmener Straße 13, 01796 Pirna (Sachsen)

Rewe-Center, Kurt-Schumacher-Ring 4, 63329 Egelsbach (Hessen)

Selbstständige bis 2.000 qm Verkaufsfläche

Edeka Wilger, Otto Hahn Straße 8, 46325 Borken (Nordrhein-Westfalen)

Rewe Rahmati, Düsseldorfer Straße 80-82, 42697 Solingen-Ohligs (Nordrhein-Westfalen)

Rewe Familie Zizek, Berliner Straße 277, 65205 Wiesbaden (Hessen)

Selbstständige über 2.000 qm Verkaufsfläche

E-Center Cramer, Walsroder Straße 165, 30855 Langenhagen (Niedersachsen)

E-Center Kohler, Alter Stadtbahnhof 1, 77933 Lahr (Baden-Württemberg)

Rewe-Center, Philipp-Reis-Straße 4-6, 35510 Butzbach (Hessen)