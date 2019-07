Globus: Scheid geht

Anzeige

Der Abgang ist „das Ergebnis eines partnerschaftlichen Austausches der Geschäftsführung im Hinblick auf die persönliche Interessenlage und die geordnete Aufgabenübergabe im Unternehmen“, heißt es in St. Wendel.

Dominik Scheid startete 1992 als BA-Student im Globus Baumarkt Zweibrücken. Danach hat er bei Globus in der Koordination im Sortimentsmanagement, im Logistikzentrum in Bingen und den Betrieben Dutenhofen und Forchheim Führungsaufgaben wahrgenommen. April 2014 übernahm er in der Geschäftsführung die Aufgabe des Vertriebes und Marketing. Im Zuge der Umstrukturierung der Geschäftsführung im März 2018 übernahm er seinen heutigen Aufgabenbereich Vertrieb, Produktion und Marketing.