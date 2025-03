Branchenkonsolidierung Fast 100 Brauereien weniger als vor Corona Beitrag teilen Die Zahl der Brauereien in Deutschland ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich gesunken. Der Deutsche Brauer-Bund vermeldet den stärksten Rückgang in Bayern. Hohe Energiekosten und Preisdruck durch Lebensmittelkonzerne setzen den Betrieben laut Verband zu. Freitag, 21. März 2025, 08:15 Uhr Theresa Kalmer (mit dpa)

Lange wuchs die Zahl der Braustätten in Deutschland. In den letzten fünf Jahren hat sich der Trend gedreht – und trifft auch jahrhundertealte Familienbetriebe. Das größte Minus gibt es in Bayern. Bildquelle: Getty Images