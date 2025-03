Handelsstreit mit den USA EU erhebt Strafzölle auf Bourbon und Erdnussbutter Beitrag teilen Die EU-Kommission will ab April wieder Extrazölle auf US-amerikanische Produkte einführen. Betroffen sind unter anderem Bourbon-Whiskey, Erdnussbutter und Motorräder. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union. Mittwoch, 12. März 2025, 10:18 Uhr Manuel Glasfort (mit dpa)

Bourbon-Fans in Europa müssen demnächst etwas tiefer in die Tasche greifen, denn die EU will Strafzölle auf amerikanischen Whiskey erheben. Bildquelle: Getty Images