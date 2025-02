Führungswechsel bei Brauerei Veltins befördert Rainer Emig zum Geschäftsführer Beitrag teilen Die Brauerei Veltins beruft Rainer Emig (Foto) zum Geschäftsführer Vertrieb. Der bisherige Vertriebsdirektor tritt sein neues Amt zum 1. April 2025 an. Das Unternehmen verzeichnete 2024 einen Rekordumsatz von 459 Millionen Euro. Montag, 24. Februar 2025, 10:49 Uhr Theresa Kalmer

Weichenstellung an der Spitze der Brauerei Veltins: Rainer Emig wird zum 1. April 2025 als Geschäftsführer Vertrieb in die Führung der Sauerländer Familienbrauerei in Meschede-Grevenstein berufen. Bildquelle: Veltins