Der Hersteller Schwartauer Werke baut seine Produktion von Müsliriegeln aus. Das Unternehmen investiert 25 Millionen Euro in eine neue Produktionslinie für die Marke Corny und schafft 80 neue Arbeitsplätze. Zusätzlich fließt ein zweistelliger Millionenbetrag in die Modernisierung der Infrastruktur am Standort Bad Schwartau.

Snackherstellung Schwartauer Werke investieren in neue Corny-Produktion

Die neue hochmoderne Produktionsanlage für die Müsliriegelherstellung unter der Marke Corny soll ab 2026 in Betrieb gehen. Bildquelle: Schwartauer Werke

Die Schwartauer Werke investieren rund 25 Millionen Euro in eine neue Produktionslinie für Müsliriegel der Marke Corny. Zusätzlich fließt ein zweistelliger Millionenbetrag in die Modernisierung der Infrastruktur am Standort Bad Schwartau bei Lübeck, wie das Unternehmen mitteilte.

Die neue, etwa 200 Meter lange Produktionsanlage soll ab 2026 in Betrieb gehen. Das Unternehmen will damit nach eigenen Angaben die Produktionsmenge steigern und die Produktvariation erhöhen. Die Anlage soll vor allem für das Haferkraft- und Standardsortiment der Marke Corny produzieren. Für den Betrieb der neuen Linie plant das Unternehmen, rund 80 zusätzliche Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich zu schaffen.

„Mit der neuen Produktionslinie machen wir unsere Riegelherstellung zukunftsfähig und investieren in den Standort Bad Schwartau“, zitierte das Unternehmen den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Markus Kohrs-Lichte, in der Mitteilung. Die Schwartauer Werke wollen nach eigenen Angaben mit der Investition ihre Position als Marktführer im Bereich Healthy Snacks stärken.

Schwartauer Werke modernisieren Produktionsgebäude

Im Corny-Werk arbeiten derzeit rund 400 Mitarbeiter an sechs Anlagen im Schichtbetrieb. Im Rahmen der Modernisierung will das Unternehmen unter anderem die Wärme- und Druckluftversorgung sowie die Belüftungs- und Klimatisierungsanlagen erneuern. Zudem plant das Unternehmen eine Kernsanierung der Produktionsgebäude. Die neue Anlage und die Modernisierung der Infrastruktur sollen nach Unternehmensangaben langfristig den Energieverbrauch und den CO₂-Fußabdruck in der Produktion senken.

Die Schwartauer Werke erzielten im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von mehr als 415 Millionen Euro. Das 1899 gegründete Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 1.000 Mitarbeiter in drei Werken. Seit 2002 gehören die Schwartauer Werke zur schweizerischen Hero-Gruppe.