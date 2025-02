Industrie-Preisentwicklung - Erzeugerpreise steigen im Januar um 0,5 Prozent

Großbritannien

Lidl verkauft Proteinpakete über Tiktok-Shop

Der Discounter Lidl startet als erster Lebensmittelhändler einen Shop auf Tiktok. In Großbritannien bietet das Unternehmen dort stark vergünstigte Proteinpakete an. Die Erlöse spendet Lidl an eine Kinderschutzorganisation.