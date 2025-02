Standortverlagerung Senfindustrie - Develey schließt Löwensenf-Produktion in Düsseldorf

Der Feinkosthersteller Develey beendet die Produktion von Löwensenf in Düsseldorf und verlagert sie nach Thüringen. Von der Schließung sind 54 Beschäftigte betroffen. Der traditionelle Löwensenf-Laden in der Düsseldorfer Altstadt soll bestehen bleiben.

Das Produktportfolio von Löwensenf umfasst auch Bio-Dijonsenf. Bildquelle: Develey

Der Senf-Hersteller Develey stellt die Produktion von Löwensenf in Düsseldorf ein. Die Herstellung soll an andere Standorte in Deutschland verlagert werden, vor allem nach Thüringen, teilte das Unternehmen mit. Ein konkreter Zeitpunkt für das Ende der Produktion in Düsseldorf steht noch nicht fest.

Von der Schließung sind 54 Beschäftigte betroffen – 40 in der Produktion und 14 in der Verwaltung. Das Unternehmen kündigte an, für die Mitarbeiter faire sozialverträgliche Lösungen zu finden. Der Löwensenf-Laden in der Düsseldorfer Altstadt soll bestehen bleiben.

„Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, da uns mit Düsseldorf eine Tradition verbindet“, teilte Develey-Geschäftsführer Stefan Durach mit. Die fehlende Entwicklungsperspektive für den gemieteten Standort und die hohen Anforderungen an eine moderne Lebensmittelproduktion hätten zu diesem Schritt geführt. Die Produktion soll künftig vor allem am „hochmodernen Standort“ der Tochterfirma Born Senf & Feinkost in Erfurt erfolgen.

Develey produziert 6.000 Tonnen Senf jährlich

Die Jahresproduktion in Düsseldorf lag zuletzt bei 6.000 Tonnen Senf. „Wir wollen der Marke eine langfristige Perspektive in einem wettbewerbsintensiven Umfeld geben“, erklärte Durach.

Die Geschichte von Löwensenf in Düsseldorf reicht mehr als 100 Jahre zurück. 1920 begann die „Neue Düsseldorfer Senfindustrie Otto Frenzel“ mit der Herstellung von Löwensenf Extra – nach Unternehmensangaben der erste deutsche Dijon-Senf. Die Firmengründer Otto und Frieda Frenzel hatten zuvor seit 1903 eine Senffabrik im damals deutschen Metz betrieben. Seit 2001 gehört Löwensenf zu Develey.