Pfandtourismus an Grenze Höheres Pfand in Österreich belastet deutsche Brauereien Beitrag teilen Österreichische Brauereien haben das Flaschenpfand auf 20 Cent mehr als verdoppelt. Deutsche Brauer verlieren nun bei jeder Rückgabe eines in Deutschland gekauften Kastens in Österreich 3,90 Euro. Die Brauerei Schönramer nahe der Grenze berichtet von ersten katastrophalen Auswirkungen. Dienstag, 18. Februar 2025, 08:50 Uhr Theresa Kalmer (mit dpa)

Ein leerer Kasten Bier samt Flaschen bringt in Österreich seit Kurzem mehr als doppelt so viel Pfand wie in Deutschland. Das sorgt für Probleme. Bildquelle: Getty Images