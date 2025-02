Personalie im Batteriemarkt - Varta beruft Rolf Glessing zum neuen Finanzvorstand

Geschäft mit Batterien: Dabei soll der neue CFO von Varta positive Akzente setzen. Bildquelle: Getty Images

Der Batteriehersteller Varta bekommt einen neuen Finanzchef. Rolf Glessing übernimmt zum 1. März 2025 den Posten des Finanzvorstands, wie das Unternehmen mitteilte. Er folgt auf Marc Hundsdorf, der Varta Ende Februar auf eigenen Wunsch verlässt.

Langjährige Erfahrungen auch im Finanzbereich

Glessing verfügt über langjährige Erfahrungen im Finanzbereich und bei Umstrukturierungen. Der Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater arbeitete zuvor unter anderem für die Merckle Gruppe, die Gagfah, die Buderus Giesserei Gruppe und zuletzt für Kässbohrer Geländefahrzeug. Bei Varta soll er die Neuausrichtung des Finanzbereichs vorantreiben sowie die Prozesse im Zuge des Börsenrückzugs und der Restrukturierung weiterentwickeln.

Glessing sieht transformatorische Aufgabe bei Varta

Der neue Finanzchef äußerte sich zu seiner Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die transformatorische Aufgabe bei der Varta AG – einem so traditionsreichen und innovativen europäischen Technologieführer.“ Glessing betonte, die Umsetzung des Restrukturierungskonzepts und der Börsenrückzug erforderten eine Weiterentwicklung des Finanzbereichs.

Varta stellt nach eigenen Angaben ein breites Spektrum an Batterien her – von Mikrobatterien über Haushaltsbatterien bis zu Energiespeichersystemen und kundenspezifischen Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter. Es unterhält Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA. Varta ist nach eigenen Angaben in über 100 Ländern tätig.