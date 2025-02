Das Familienunternehmen mit Sitz in Sulzbach beschäftigt rund 870 Mitarbeiter. Bildquelle: Cosnova Beauty

Der Kosmetikhersteller Cosnova hat seinen Umsatz im Jahr 2024 um 17 Prozent auf 954 Millionen Euro gesteigert. Das Unternehmen hat damit seinen Umsatz innerhalb von drei Jahren verdoppelt, wie Cosnova mitteilte.

Die Marken Essence und Catrice des Unternehmens verzeichneten nach eigenen Angaben in allen Regionen Marktanteilsgewinne. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft im deutschen Heimatmarkt. Dort wuchs der Umsatz trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage ebenfalls um 17 Prozent. Die Marke Essence erreichte dabei nach Unternehmensangaben Rekordwerte: Im Jahr 2024 stammten zehn der 20 meistverkauften Produkte in der Kategorie dekorative Kosmetik bei der Drogeriekette dm von Essence.

Cosnova expandiert in Hautpflegemarkt

Cosnova investierte im vergangenen Jahr in die Modernisierung seiner Verkaufsflächen. Das Unternehmen erneuerte nach eigenen Angaben rund 25.000 Meter Ladentheken. Dies entspreche etwa 70 Prozent der stationären Verkaufsflächen von Essence in Beautyshops weltweit. Die Marke Catrice will 2025 und 2026 ebenfalls ihre Verkaufsflächen modernisieren.

Das Unternehmen weitete sein Geschäft im vergangenen Jahr auch auf den Hautpflegemarkt aus. Mit den Marken Inao Skin Care by Essence und Farm loves Face reagierte Cosnova nach eigenen Angaben auf die anhaltende Nachfrage nach Hautpflegeprodukten. Das Unternehmen plant, das Wachstum in diesem Bereich 2025 weiter voranzutreiben.