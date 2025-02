Katharina Hauke (Foto) übernimmt die Geschäftsführung von Too Good To Go Deutschland. Die 49-Jährige wechselt vom Online-Marktplatz Lieferando zu dem Unternehmen, das sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. In Deutschland nutzen bereits mehr als 14,5 Millionen Menschen diese App.

Lebensmittelrettung Too Good To Go holt Lieferando-Managerin als neue Chefin

Katharina Hauke (49) übernimmt die Geschäftsführung des Social Impact Unternehmens Too Good To Go Deutschland. Die E-Commerce-Managerin war zuletzt als Managing Director Germany sowie Country Director Austria beim Online-Marktplatz Lieferando tätig. Bildquelle: Too Good To Go

Too Good To Go Deutschland hat Katharina Hauke zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Die 49-jährige Managerin wechselt von Lieferando zu dem Unternehmen, das sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Das teilte Too Good To Go mit.

Neue Chefin will Wachstum voran bringen

Hauke war zuletzt als Managing Director Germany und Country Director Austria bei dem Online-Marktplatz Lieferando tätig. In ihrer neuen Position soll sie ein Team von rund 130 Mitarbeitenden leiten. Diese arbeiten im Berliner Büro sowie bundesweit, so das Unternehmen.

Katharina Hauke will nach eigenen Angaben das Wachstum von Too Good To Go in Deutschland vorantreiben. „Nach acht erfüllenden Jahren beim Marktführer für Online-Essensbestellungen freue ich mich nun darauf, ein Unternehmen mit aufzubauen, das durch Lebensmittelrettung aktiv einen positiven Beitrag für die Umwelt leistet“, erklärte die Managerin.

In Deutschland Kooperation mit 26.000 Partnern

Too Good To Go betreibt nach eigenen Angaben den weltweit größten Marktplatz für überschüssige Lebensmittel. Das Unternehmen bietet eine App an, über die Nutzer vergünstigte Lebensmittel kaufen können, die sonst weggeworfen würden. In Deutschland haben bereits mehr als 14,5 Millionen Nutzer die App installiert. Diese haben über 55 Millionen sogenannte Überraschungstüten mit Lebensmitteln gekauft.

Das Unternehmen arbeitet in Deutschland mit rund 26.000 Partnerbetrieben zusammen. Zu diesen zählen nach eigenen Angaben unter anderem Aral, Edeka, Netto und Starbucks.

Too Good To Go ist seit 2016 in Deutschland aktiv. Die App ist mittlerweile in 19 Ländern auf drei Kontinenten verfügbar. Weltweit kooperiert das Unternehmen mit rund 170.000 Partnerbetrieben.