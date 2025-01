Nachhaltige Transporte - Nestlé spart 2.000 Tonnen CO₂ in der Logistik ein

Nordirland

Lidl eröffnet ersten Supermarkt-Pub

Der Discounter Lidl hat die Genehmigung für seinen ersten Supermarkt-Pub in Nordirland erhalten. Ein Gericht in Belfast wies die Berufung eines Konkurrenten ab. Der Händler will mehr als 410.000 Pfund (489.000 Euro) in den Pub mit 45 Plätzen investieren.