Die deutschen Süßwarenhersteller haben weniger Schokoladen-Nikoläuse für die kommende Weihnachtssaison hergestellt. Wirtschaftskrise und schwaches Exportgeschäft belasten die Branche. Immerhin steigt der Anteil an nachhaltig zertifiziertem Kakao in den Süßwaren deutlich.

Die deutsche Süßwarenindustrie hat in diesem Jahr etwas weniger Schokoladennikoläuse und -weihnachtsmänner produziert als im Vorjahr. Bildquelle: Getty Images

Die deutsche Süßwarenindustrie hat für die Weihnachtssaison 2024 weniger Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner produziert als im Vorjahr. Die Hersteller fertigten rund 164 Millionen der süßen Hohlfiguren, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) mitteilte. Dies entspricht einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als 167 Millionen Figuren hergestellt wurden.

„Die Wirtschaftskrise in Deutschland macht auch vor den beliebten Schoko-Weihnachtsmännern nicht halt“, erklärte BDSI-Hauptgeschäftsführer Carsten Bernoth in der Mitteilung. Die Branche leide besonders unter dem schwächelnden Exportgeschäft. Zudem belasteten gestiegene Kosten für Rohstoffe, Personal und Energie die Unternehmen.

Von den produzierten Schokoladen-Nikoläusen und -Weihnachtsmännern lieferten die Hersteller etwa 110 Millionen Stück an den deutschen Handel aus. Die restlichen rund 54 Millionen Figuren gehen in den Export. Die Hersteller verkaufen die Süßigkeiten nach Angaben des Verbands nicht nur in europäische Nachbarländer, sondern auch nach Großbritannien, Kanada, in die USA sowie nach Australien, Neuseeland und Südafrika.

Der Anteil an nachhaltig zertifiziertem Kakao in den Süßwaren steigt nach Verbandsangaben kontinuierlich. Bei den in Deutschland verkauften Süßigkeiten lag der Anteil an zertifiziertem Kakao 2023 bei 81 Prozent. Im Jahr 2011 betrug dieser Anteil nur 3 Prozent.