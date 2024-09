Harry-Brot nimmt einen neuen Werksteil in Troisdorf in Betrieb. Der Großbäcker investierte rund 100 Millionen Euro in die Erweiterung. Bis zu 100 neue Arbeitsplätze entstehen durch den Ausbau.

Großbäcker investiert Harry-Brot erweitert Werk in Troisdorf

Bildquelle: Harry-Brot

Harry-Brot hat in Troisdorf einen neuen Werksteil in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden etwa 100 Millionen Euro in diese Erweiterung investiert. Auf einer zusätzlichen Fläche von 12.000 Quadratmetern plant der Großbäcker, künftig vor allem Produkte der Anno-Range zu produzieren.

Die Erweiterung schafft nach Angaben von Harry-Brot bis zu 100 neue Arbeitsplätze. Die Zahl der Mitarbeitenden am Standort Troisdorf wächst damit auf rund 320. „Mit der Erweiterung unseres Standorts in Troisdorf setzen wir ein klares Zeichen für unser langfristiges Engagement in der Region“, zitierte das Unternehmen Norbert Lötz, Geschäftsführer Produktion und Technik.

Der Bau des neuen Werksteils dauerte laut Harry-Brot 15 Monate. Das Unternehmen reagiert damit nach eigenen Angaben auf die stetig steigende Nachfrage. Frank Kleiner, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, erklärte: „Mit dem neuen Werksteil schaffen wir die Basis für weiteres Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung.“

Harry-Brot produziert nach eigenen Angaben seit fast 20 Jahren in Troisdorf. Mit der Investition will der Großbäcker seine Produktionskapazitäten erweitern und seine Innovationskraft ausbauen. Das Unternehmen sieht in der Erweiterung einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region.