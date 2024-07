Der Hygienepapierhersteller Wepa startet die Kampagne „Beige ist besser“ für Recycling-Papier. Das Unternehmen betont die Nachhaltigkeit und Weichheit der beigen Produkte. Wepa will Vorurteile abbauen und lädt Verbraucher zum Testen ein.

Der Hygienepapierhersteller Wepa hat eine deutschlandweite Kampagne unter dem Titel „Beige ist besser“ gestartet. Das Unternehmen will damit für Hygienepapiere aus recyceltem Karton werben. Diese Produkte seien nachhaltiger und weicher als herkömmliche Frischfaser-Erzeugnisse, teilte Wepa mit. Das beige Hygienepapier erhalte seine Farbe durch den verwendeten Rohstoff und den Verzicht auf Bleichmittel. Es habe nichts mit dem oft als rau empfundenen grauen Toilettenpapier von früher zu tun, betonte das Unternehmen.

„Als Hygienepapierhersteller sind wir bei Wepa überzeugt davon, dass Hygienepapier aus recyceltem Karton die Zukunft ist“, erklärt Peter Poprady, Director Marketing und Business Development der Wepa Business Unit Consumer, in der Mitteilung. Das Unternehmen wolle ein Bewusstsein dafür schaffen, dass jeder mit dem Griff zum neuen Toilettenpapier aus recycelten Kartons eine nachhaltige Wahl treffen könne.

Wepa will mit der Kampagne nach eigenen Angaben Vorurteile gegenüber nicht-weißem Hygienepapier abbauen. Das Unternehmen strebt an, dass mehr nachhaltiges Hygienepapier Einzug in die Haushalte findet, und lädt Verbraucher ein, das Produkt zu testen.