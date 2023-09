Der Spirituosenhersteller Mast-Jägermeister hat Berndt Kodden (Foto) zum 1. November 2023 in den Vorstand des global agierenden Unternehmens berufen. Damit folgt er auf Denis Schrey, der Jägermeister nach zwölf Jahren zum 30. April 2024 auf eigenen Wunsch verlässt.

Berndt Kodden sitzt seit März 2022 im Aufsichtsrat des Familienunternehmens, den er nun verlässt, um in den Vorstand zu wechseln. Im Vorstandsgremium, dem neben Kodden noch CEO Michael Volke und Christopher Ratsch angehören, wird er das operative Geschäft in den rund 150 Ländern verantworten, in denen der Kräuterlikör vertrieben wird.

Kodden kommt vom niederländischen Nahrungsmittelkonzern Friesland-Campina. Hier war er Mitglied des Executive Leadership Teams und verantwortete zuletzt als Chief Sustainability Officer die Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe mit ihren 65 Produktionsstandorten, rund 23.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in rund 100 Märkten.

Schrey wird Kodden nach Angaben von Jägermeister bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen ab November die Verantwortung für das internationale Geschäft übergeben, um sich künftig auf seine Aufgaben in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten zu konzentrieren. In diesem Rahmen wird er – abseits der Mast-Jägermeister SE – auch künftig für die Unternehmerfamilie Mast tätig sein. Koddens Sitz im Aufsichtsrat der Mast-Jägermeister SE wolle der Spirituosenhersteller zeitnah neu besetzen.