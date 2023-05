Süßwarenindustrie Bastian Fassin bleibt Vorsitzender

Auf der Mitgliederhauptversammlung des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am 11. Mai in Freiburg/Breisgau wurde Bastian Fassin (Foto) erneut in seinem Amt als Vorsitzender des BDSI für zwei weitere Jahre bestätigt. Er hat dieses Amt seit Mai 2019 inne.