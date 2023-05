20 Millionen Euro investiert die Haus-Cramer-Gruppe in den kommenden zwei Jahren in die Herforder Brauerei. Die Investition diene dabei primär für eine neue Abfüllanlage, aber auch für den Ausbau der Logistik und Werbung.

Dies teilte der bis Anfang des Jahres noch als Warsteiner-Gruppe bekannte Mutterkonzern um Biermarken wie Warsteiner, Herforder und König Ludwig am Donnerstag mit. Die neue Abfüllanlage für verschiedene Flaschengrößen soll dabei voraussichtlich im Sommer 2024 in Betrieb genommen werden. Die Investition ermögliche in Zukunft auch das Abfüllen von Biermischgetränken und alkoholfreien Getränken am Herforder Standort.

Im Zuge von Sparmaßnahmen und Umstrukturierungen war 2018 noch von einer Partnersuche für die Herforder Brauerei und sogar von einem Verkauf die Rede. Nun kündigte Helmut Hörz, Geschäftsführer der Haus-Cramer-Gruppe, im Februar an, Investitionen von 200 Millionen Euro für die gesamte Gruppe in den nächsten zwei Jahren zu tätigen. Dies betrifft inklusive der Beteiligung der Rye River Brauerei in Dublin acht Braustätten. Im Interview des „Handelsblatts“ sagte Hörz, dass in der Vergangenheit regionale Marken der Gruppe wie Herforder vernachlässigt worden seien.