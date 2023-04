Die Vion Food Group beruft ihren Director Supply Chain Pork Germany Uwe Tost (links im Bild) in die Geschäftsführung der Konzernstandorte Landshut (Vion SBL Landshut GmbH) und Vilshofen (Vion Vilshofen GmbH). Vion will künftig mit der Erzeugergemeinschaft Südbayern noch enger zusammenarbeiten.

Tost und Franz Beringer (rechts im Bild) von der Erzeugergemeinschaft Südbayern bilden die Doppelspitze in der Geschäftsführung der gemeinsamen Betriebe in einer der viehstärksten Regionen Deutschlands. An den unlängst neu strukturierten und modernen Schweineschlachtbetrieben in Vilshofen und Landshut hält die Erzeugergemeinschaft Südbayern mit ihren mehr als 10.000 Veredelungs- und Mastbetrieben jeweils 49 Prozent. Die gemeinsamen Lieferketten beider Organisationen ermöglichen es, jedes Schweinefleischprodukt bis zum jeweiligen Ferkelerzeuger der Region zurückzuverfolgen. Für Franz Beringer, seitens der EG Südbayern bereits seit 2019 Geschäftsführer in Vilshofen und Landshut, sind es die Prozessketten, die man in Sachen Tierwohl, Nachhaltigkeit und Regionalität noch schärfer auf die Kundenwünsche im LEH und auf Verbraucherseite ausrichten werde. Ebenso einbezogen in das gemeinsame Vorgehen wird laut Beringer auch der Vion-Standort in Waldkraiburg.