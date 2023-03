Cem Özdemir will Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten, die sich an Kinder richtet. Jetzt hat der grüne Ernährungsminister an die Hersteller appelliert, „aus der Schmollecke“ zu kommen und sich einzubringen.

In dem Interview mit der „Apotheken Umschau“ sprach Özdemir von vielfachen Gefahren, die mit der Werbung für ungesunde Lebensmittel einhergehen würden. Argumente von Kritikern, dass Werbeverbote nichts bringen, weist er zurück: „Die Industrie gibt doch keine Milliarden für Werbung aus, wenn sie nichts bringt“, so der Minister. Die Lebensmittelindustrie könne Rezepturen verändern und so auch einen Beitrag zur Gesundheit der Kinder leisten, ist der Minister überzeugt. Weitere Maßnahmen gegen ungesunde Lebensmittel könne man lediglich durchführen, wenn deren Zucker-, Fett- und Salzgehalt in Zukunft abnehmen würde.

Der Minister plane außerdem weitere Maßnahmen, um die Ernährung in Deutschland zu verbessern. So stünde eine Mehrwertsteuersenkung für ungesunde Lebensmittel für ihn weiterhin im Fokus. Auch die Angaben beim Nutri-Score wolle man künftig „aussagekräftiger“ gestalten. Allgemein müsse das Mehrwertsteuersystem „grundsätzlich reformiert werden“, betonte Cem Özdemir.