Der Kochboxenlieferant Hellofresh hat mit der Produktion in seinem neuen Werk in Barleben bei Magdeburg begonnen. Am Montag sei die erste Kundenbox gepackt worden, teilte die Werksleiterin Michaela Smith jetzt mit.

Nach Verden an der Aller handelt es sich um den zweiten Produktionsstandort von Hellofresh in Deutschland. Laut Unternehmensangaben stehen am neuen Standort, nahe der A2 und der A14, etwa 31.000 Quadratmeter Hallenfläche zur Verfügung. Dazu kommen rund 3.900 Quadratmeter Büros und Sozialflächen.

Vom neuen Produktionsstandort aus will Hellofresh Kunden in ganz Deutschland und in Österreich beliefern, heißt es. Zur Produktionskapazität und Investitionshöhe machte das Unternehmen keine Angaben.

Im neuen Werk arbeiteten derzeit 160 Menschen. Im kommenden Jahr wolle man hier rund 500 Menschen beschäftigen, gab das Unternehmen an. Für das Frühjahr 2023 plane man zudem den Start der automatisierten Produktion. Die Kapazität reiche für bis zu 2.000 Beschäftigte.

Hellofresh wurde 2011 gegründet und nach eigenen Angaben in 19 Ländern tätig. Dabei sei Spanien kürzlich dazugekommen. Mit Barleben gebe es aktuell 42 Produktionsstätten weltweit.