Spirituosenhersteller Pernod Ricard steigert Umsatz und Gewinn

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte der Pernod Ricard von einer starken Nachfrage in allen Regionen profitieren. So habe man den Umsatz binnen zwölf Monaten bis Ende Juni um etwas mehr als ein Fünftel auf 10,7 Milliarden Euro steigern können, so das französische Unternehmen.