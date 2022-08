Regionalität Vion investiert in Standort Altenburg

Mit einer Investition von rund 50 Millionen Euro will die Vion Food Group ihren Standort Altenburg erweitern; das meldet das Agrarmagazin Top Agrar. Man wolle so den Trend nach mehr Regionalität aufgreifen und gleichzeitig klimafreundlicher und tiergerechter werden, so Vion.