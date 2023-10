Ausgenommen ist das Geschäft der Business Unit Food Service, das weiterhin länderübergreifend von Simon Morris als COO geleitet wird. Philippe Thomas ist Ingenieur für Biotechnologie und Bioindustrie (Spezialisierung Fleischindustrie). Er arbeitet bereits seit seinem Berufseinstieg als Sales Manager Export vor über 20 Jahren für Vion. Der gebürtige Franzose durchlief in dieser Zeit verschiedene leitende Managementfunktionen in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Italien. Im November 2019 wurde er zum COO Retail der Vion Food Group berufen. In dieser Funktion verantwortete er als Mitglied des Executive Committees von Vion die Retail Business Unit in Deutschland und den Benelux-Ländern.