Mit der Übernahme von Biotech Foods steigt der Fleischkonzern JBS in die Herstellung von Laborfleisch ein. Der Deal soll die Herstellungskosten senken und die Marktentwicklung beschleunigen. Das meldet das Branchenblatt „top agrar“.

Der weltweit größte Fleischkonzern JBS wird nun auch in die Produktion von künstlich hergestelltem Fleisch einsteigen. Wie das Unternehmen kürzlich mitteilte, wurde eine Übernahme des spanischen Laborfleischherstellers Biotech Foods vereinbart. Dies schließe auch Investitionen in den Bau einer neuen Anlage zur Produktion von Lebensmitteln aus Tierzellen ein. Zudem kündigte JBS die Errichtung von Brasiliens erstem Zentrum für Forschung und Entwicklung für kultivierte Proteine an.

Insgesamt will JBS 100 Millionen US-Dollar (89 Millionen Euro) für beide Projekte bereitstellen. Biotech Foods wurde 2017 gegründet und ist bereits einer der führenden Anbieter von Biotechnologie zur Herstellung von kultiviertem Eiweiß; es wird von der spanischen Regierung und der Europäischen Union unterstützt. Das Unternehmen betreibt eine Pilotanlage in San Sebastián; mit dem Neubau einer Produktionsanlage soll Mitte 2024 die kommerzielle Produktion erreicht werden. JBS wird Mehrheitsaktionär von Bio Tech Foods.

Der Deal ermögliche so beiden Unternehmen ihre Stärken zu bündeln und die Marktentwicklung zu beschleunigen. JBS erhalte Zugang zur Technologie und der Proteinproduktion von Biotech Foods, welches andererseits die industrielle Verarbeitungskapazität, Marketingstruktur und globalen Vertriebskanäle von JBS nutzen könne. Ziel sei, Produkte wie Hamburger, Steaks, Wurstwaren oder Frikadellen mit der gleichen Qualität, Sicherheit, Geschmack und Textur wie bei herkömmlichen Fleischprodukten zu erzeugen. Die Technologie habe das Potential, nicht nur Proteine von Rindern, sondern auch von Hähnchen, Schweinen und Fisch zu produzieren.