Der Spatenstich für eine neue Heizzentrale am Firmensitz ist gesetzt. Nach Fertigstellung soll industrielle Abwärme aus der Produktion der Schwarzwaldmilch die Freiburger Stadtteile Haslach und Vauban versorgen.

Der Neubau, der in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Energieversorgungsunternehmen Badenova entsteht, sei für die Schwarzwaldmilch ein wichtiger Schritt, um den Firmenstandort zukunftsfähig und nachhaltig zu machen, teilt das Molkereiunternehmen mit. Mit diesem Projekt setzen sich die zahlreichen Investitionen in das Werk fort, die in den vergangenen Jahren vorgenommen wurden.

„Wir arbeiten tagtäglich dafür, unserer großen Verantwortung für die regionalen Milcherzeuger gerecht zu werden. Das bedeutet, den bestmöglichen Auszahlungspreis zu erwirtschaften und gleichzeitig die Balance zu den investiven Tätigkeiten zu halten, die für eine zukunftsfähige Molkerei notwendig sind“, erläutert Schwarzwaldmilch-Geschäftsführer Andreas Schneider.

Zum Foto:

v.l.n.r.: Klaus Preiser (Geschäftsführer Badenova Wärmeplus GmbH & Co. KG), Andreas Schneider (Geschäftsführer Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg), Christine Buchheit (Umweltbürgermeisterin Stadt Freiburg), Heinz-Werner Hölscher (Vorstand Badenova AG & Co. KG), Michael Klein (Geschäftsführer Badenova Wärmeplus GmbH & Co. KG)