Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresquartal einen mengenmäßigen Rückgang um -4,4 Prozent. Der Exportumsatz sank um 3,6 Prozent auf rund 2,04 Milliarden Euro. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft bilden hierfür die wesentlichen Ursachen, heißt es in einer Mitteilung des BDSI.

Mit einem Exportanteil in der Menge von mehr als 50 Prozent geht mehr als jede zweite Tonne deutscher Süßwaren in den Export. „Diese Exportstärke ist ein wesentlicher Grund dafür, dass in Deutschland die weltweit einzigartige mittelständische Struktur der Süßwarenbranche erhalten geblieben ist“, so Dr. Carsten Bernoth, Hauptgeschäftsführer des BDSI. Der Export sei eine wichtige Grundlage dafür, dass gerade kleinere Unternehmen vor dem Hintergrund der hohen Handelskonzentration und dem harten Preiskampf in Deutschland Erträge erzielen können.

Die erwarteten Geschäftsaussichten bei den Unternehmen für die zweite Jahreshälfte 2021 bleiben nach einer verbandsinternen Umfrage von Juni 2021 insgesamt ausgeglichen. 30 Prozent der Süßwarenunternehmen erwarten eine Verbesserung, genauso viele rechnen mit einer erneuten Eintrübung. Die Gründe dafür liegen in den wachsenden Herausforderungen in Produktion, Personal und Beschaffung.