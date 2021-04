Auch im Jahr 2021 erwartet Sie wieder ein handelsnaher Kongress tagsüber sowie die festliche Prämierung der Fleisch-Stars und Ausbildungspreise am Abend in Verbindung mit der „Langen Nacht der Deutschen Fleischwirtschaft“. Mit rund 450 Teilnehmern ist der Fleischkongress der Lebensmittel Praxis DER Branchen-Event in Deutschland. Er bietet wieder hervorragende Möglichkeiten für Networking, Kontakte und Geschäfte in einem ganz besonderen Rahmen auf dem Petersberg bei Bonn.

Alle Infos und den Link zur Online-Anmeldung finden Sie hier.

Termin: 29. Oktober 2021

Ort: Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg, Königswinter