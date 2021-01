Nestlé: Stellt Smarties-Verpackungen um

Ab sofort lässt Nestlé im Hamburger Chocoladen-Werk Rollen, Tüten und Schächtelchen Smarties und Mini-Smarties in reinen Papierverpackungen produzieren. Auf den Plastikdeckel der Rollen wird in Zukunft verzichtet. Rund 10 Millionen Euro investierte Nestlé dafür in den Standort.