Logistik: Dachser nimmt neuen Standort in Betrieb

In Neumünster nimmt Dachser eine neue Niederlassung in Betrieb. Im Logistikzentrum Schleswig-Holstein werden fortan Industriegüter und Lebensmittel umgeschlagen.

Anzeige

Seit Ende August wird der Umschlagbetrieb im Logistikzentrum sukzessive ausgebaut. Zuletzt startete Anfang Oktober der Umschlag von gekühlten Lebensmitteln. Der neue Standort deckt weite Teile Schleswig-Holsteins ab.

Innerhalb eines Jahres entstand eine Logistikhalle mit 7.000 Quadratmetern. Lkw docken über 76 Tore an das Terminal an, weitere 60 Lkw-Parkplätze wurden direkt auf dem 57.000 Quadratmeter großen Grundstück eingerichtet. Ergänzt wird das Logistikzentrum durch ein Bürogebäude. 40 Mitarbeiter sind am neuen Standort beschäftigt. Dachser investierte rund 17,4 Millionen Euro in den neuen Standort.

„Mit dem Neubau in Neumünster geht eine unserer modernsten Logistikanlagen ans Netz“, sagt Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany bei Dachser. Bei der Ausstattung der neuen Anlage setzt das Unternehmen auf Digitalisierung. So verläuft die Zufahrt für Lkw vollautomatisch über Kennzeichenerkennung. Die Hof- und Rampensteuerung verläuft digital, in der Umschlaghalle werden die Prozesse per Tablet und Handheld unterstützt. Zudem informieren sich die Lkw-Fahrer über digitale Informationstafeln und Touchscreens.