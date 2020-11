Lieferdienst: Dr. Oetker übernimmt Flaschenpost

Anzeige

Entsprechende Informationen über den Verkauf bestätigte ein Oetker-Sprecher bereits am Sonntag zahlreichen Medien, darunter den Westfälischen Nachrichten. Einzelheiten will Oetker heute mitteilen.

Flaschenpost liefert vornehmlich Getränke – und inzwischen auch Lebensmittel sowie Produkte des täglichen Bedarfs – auf Online-Bestellungen ins Haus. Am Hauptsitz in Münster können sich Kunden auch Supermarkteinkäufe zur Haustür bringen lassen. Der Lieferdienst stieg 2016 mit einem innovativen Logistik-Konzept in die Branche ein. Inzwischen ist Flaschenpost in 23 Städten aktiv und verzeichnet nach eigenen Angaben pro Jahr rund zwei Millionen Bestellungen. Schwerpunkt ist der Großraum NRW. Allein im Oktober 2020 hat der Lieferdienst nach Informationen des Portals „Deutsche Startups“ einen Umsatz von etwa 27 Millionen Euro erwirtschaftet. Inklusive Fahrer und Lagerkräfte sollen derzeit rund 7.000 Mitarbeiter für das Unternehmen arbeiten.

Der Oetker-Konzern ist Marktführer im deutschen Biergeschäft und hat mehr als 40 Marken, wie etwa Jever und Radeberger, im Sortiment. Mit „Durstexpress“ betreibt Oetker bereits ein Konkurrenz-Unternehmen in zwölf Großstädten. Das Liefergebiet der beiden Dienste überschneidet sich in Leipzig, München, Dresden, Hamburg, Frankfurt, Hannover und Bochum. Ob Dr. Oetker beide Marken künftig weiter betreibt oder zu einer zusammenführt, ist noch unklar.