Beschäftigt sind in diesem Schlachthof, an dem die PHW-Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung hat, insgesamt 1.100 Mitarbeiter. Schon Anfang Juni waren die Mitarbeiter, so berichten dpa und der Spiegel, getestet worden; dabei war ein Infektionsfall entdeckt worden. Auch von den aktuell Infizierten seien 22 zuvor negativ gewesen, heißt es beim Landkreis.