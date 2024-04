Jannik Weitzl (Foto) hat zum 1. April die Position des Country Director Germany beim Brauriesen AB Inbev übernommen. Er folgt auf Michel Pepa, der nach mehr als vier Jahren in dieser Funktion in die globale Zentrale nach Leuven zurückkehrt.

Jannik Weitzl ist im Jahr 2014 bei AB Inbev gestartet, wie das Unternehmen weiter mitteilte. In der Folgezeit durchlief er verschiedene Management-Positionen, unter anderem als Regionaldirektor Ostdeutschland, und verantwortete zuletzt den Bereich Gastronomie und Getränkefachgroßhandel auf dem deutschen Markt. Der 36-jährige Vertriebsfachmann bildet damit das Führungsduo in enger Abstimmung mit Michaela Miedl, die als Brauereidirektorin für den Braubetrieb an den vier deutschen Standorten von AB Inbev in Bremen, München, Wernigerode und Issum verantwortlich ist.