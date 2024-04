Der Biomarkt Verbund hat am 22. April eine landesweite Partnerschaft mit der Essensplan-App Choosy gestartet. In dem Tool können Kunden des Biomarktes ihre individuelle Essensplanung für die gesamte Woche erstellen und dabei von den Angeboten und Produkten der Biomärkte profitieren.

Choosy verwendet künstliche Intelligenz, um personalisierte Empfehlungen dafür zu geben, was gegessen werden könnte. Die App berücksichtigt dabei innerhalb von Sekunden Faktoren wie die gewünschte Anzahl der Mahlzeiten, den Nährwertgehalt, die Preisgestaltung und die Verfügbarkeit der Produkte, um einen persönlichen Essensplan für die gesamte Woche mit entsprechender Einkaufsliste zu erstellen.

„Mit unserem Vollsortiment in hundertprozentiger Bio-Qualität, stehen wir für eine bewusste, vielseitige und nachhaltige Ernährung. Daher freuen wir uns, mit Choosy einen Partner gefunden zu haben, dem dieses Anliegen genauso wichtig ist und, der unseren Kunden einen echten Mehrwert für ihre Essensplanung bietet“, so Joseph Nossol, Geschäftsführer Denns Bio Markt und Mitglied im Vertriebsausschuss Bio Markt Verbund.

Die Partnerschaft mit den Biomärkten des Verbunds bietet Choosy-Nutzern nun die Möglichkeit, eine breite Palette an Bio-Lebensmitteln in ihre Einkaufs- und Essensplanung einzubeziehen. Dies umfasst eine Vielfalt an vegetarischen, veganen und glutenfreien Bio-Produkten, was die Berücksichtigung, individueller Ernährungswünsche erleichtert. Jeder der etwa 500 beteiligten Biomärkte kann dabei seine eigenen Schwerpunkte entsprechend seines Sortiments oder seiner Angebote setzen. Zusätzlich unterstützt die Choosy-App durch die bedarfsgerechte Planung von Zutaten und Mengen dabei, Lebensmittelverschwendung im eigenen Haushalt zu reduzieren.