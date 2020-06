Tomra Food: Colombo verstärkt weltweiten Verkauf

Anzeige

Zusätzlich wird er zukünftig auch den Kunden bei der Entwicklung digitaler Strategien zur Nutzung von Big Data, Analytics, KI und maschinellem Lernen zur Optimierung aller Aspekte ihrer Betriebe zur Seite stehen.

Colombo ist in Italien geboren und aufgewachsen, wo er an der Universität von Mailand einen B.A. in Fremdsprachen erworben hat. Zusätzlich schloss er das Advanced Leadership Program an der Ashridge Business School in Großbritannien ab. Er war während seiner gesamten Karriere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig. In seiner letzten Position als Leiter der Abteilung Südeuropa, Brasilien und des Geschäftsbereichs Maghreb Out of Home bei Lamb Weston Meijer war er für alle kommerziellen Aktivitäten in der Region verantwortlich.