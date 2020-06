Symrise AG: König führt Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat in seiner ordentlichen Sitzung im Anschluss an die gestrige virtuelle Hauptversammlung Michael König (56, Foto r.) zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung mit Peter Vanacker (54, Foto l.) ein neues Mitglied in das Gremium gewählt.