Vici Group: Polnischer Lebensmittelproduzent baut in Anklam

Der polnische Lebensmittelhersteller Vici Polska will künftig in Anklam (Vorpommern-Greifswald) Frühstücksprodukte für den asiatischen und osteuropäischen Markt produzieren. Das Unternehmen werde voraussichtlich 18 Millionen Euro in den Bau eines Werkes investieren, teilte das Wirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern mit.