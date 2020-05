Das Beste zum Wochenende: Das sind gute Nachrichten

Anzeige

Für mehr Tierschutz

Der Deutsche Tierschutzbund weitet sein Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ auf Mastrinder aus Milchkuhbetrieben aus. Die auf den Betrieben geborenen Kälber, die gemästet werden, sollen ein tiergerechtes Leben führen dürfen – genau wie die Milchkühe, für die bereits seit vier Jahren entsprechende Tierschutzlabel-Vorgaben existieren. Am 1. Juli tritt die neue Richtlinie in Kraft. Gute Nachricht!

Für den Tierschutz macht sich auch Pernod Ricard stark. Die Gin-Marke Monkey 47 launcht zum zehnjährigen Jubiläum sechs leere Jubiläumsflaschen. (Keine Sorge, das ist noch nicht die gute Nachricht.) Mit „Sad but True“ will der Hersteller die Auswirkungen der Abholzung und Wilderei auf die weltweite Population der Primaten zeigen. Der Gewinn geht an die Umweltschutzorganisation WWF.

Für mehr Azubis im Handel

Lidl Deutschland hat die Anzahl seiner Ausbildungsstellen und Studienplätze um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. 2020 sollen insgesamt mehr als 2.400 neue Azubis und dual Studierende bei dem Discounter in den Beruf starten können.

Und da es nicht immer so einfach ist, passende Bewerber zu finden, bietet die Agentur Meatmarketing & Media Bäckereien und Metzgereien verschiedene Videobotschaften an, die kostenlos heruntergeladen und dann von den Unternehmen auf den sozialen Medien oder auf den Monitoren im Markt oder Laden abgespielt werden können. https://www.meatmarketing-media.de/de/personalsuche

Für mehr Hygienemaßnahmen

Beiersdorf, Berentzen, Henkel, Jägermeister, Krombacher, MBG International Premium Brands (MBG Group), Pernod Ricard, Sachsenmilch und Warsteiner sind Beispiele für Unternehmen, die helfen, den hohen Bedarf an Desinfektionsmittel zu decken. Andere Hygienemaßnahmen sind ebenfalls gefragt: Der Folienexperte Joke spendet beispielsweise Schutzkittel für den deutschen Kinderhospiz-Verein.