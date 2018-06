Arla Foods:Neue stellvertretende AR-Vorsitzende

29.06.2018 Lebensmittel Praxis

Der Aufsichtsrat der europäischen Molkereigenossenschaft Arla Foods amba hat Heléne Gunnarson aus dem schwedischen Tvååker, zu seiner stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bereits im Mai war der Däne Jan Toft Nørgaard zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Arla Foods amba ernannt worden.

Anzeige

Beide übernehmen ihr Amt am 2. Juli 2018, wenn Åke Hantoft nach sieben Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender von Arla Foods in den Ruhestand geht. Die 49-jährige Heléne Gunnarson lebt mit ihrem Mann und beiden Kindern auf dem Bauernhof Snickerns gård, einem Milchviehbetrieb mit 200 Kühen im schwedischen Tvååker. Sie ist seit 1997 Landwirtin und seit 2000 gewählte Vertreterin in der Genossenschaft. 2008 wurde sie Mitglied des Aufsichtsrats sowie Vorsitzende des Swedish Area Council und des Bio Komitees.