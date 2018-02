Biofach und Vivaness 2018:Ausstellerrekord

19.02.2018 Lebensmittel Praxis

Erstmals hat das Messe-Duo Biofach und Vivaness mehr als 3.000 Aussteller (genauer 3.218, aus 93 Ländern) auf dem Nürnberger Messegelände versammelt. Rund 50.000 Besucher aus 134 Ländern informierten sich über Produktneuheiten und aktuelle Themen aus Bio-Handel und -Landwirtschaft sowie dem Naturkosmetiksegment.

Zwei neue Hallen, das Schwerpunktthema „Next Generation“ und die neue Sonderschau zur Bio-Züchtung unter dem Namen „Treffpunkt Bio von Anfang an“ wurden erfolgreich angenommen.

Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung, NürnbergMesse: „Branche und Messe zeigten sich zu Biofach und Vivaness 2018 in bester Stimmung. Besonders beeindruckend: Die Dynamik des Schwerpunktthemas‚ Next Generation‘. Die Branche hat das Thema begeistert aufgegriffen und vielfältig interpretiert. Man konnte spüren: Neben der hoch engagierten Generation der Pioniere, tritt hier eine neue ‚Generation Bio‘ mit tollen, inspirierenden Ideen und Projekten an, mit ihrer ganz eigenen Zukunftsagenda und viel Leidenschaft für Bio.“