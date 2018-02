Schwartauer Werke:Neue Corny-Produktion

19.02.2018 Lebensmittel Praxis

Die Schwartauer Werke investieren weiter in ihren Produktionsstandort am Unternehmenssitz in Bad Schwartau. Die Modernisierung der Konfitürenwerke umfasst jetzt auch Umbauten im bestehenden Corny-Werk sowie Erweiterungen der Lagerstandorte. „Die Ausweitung unserer Modernisierungsmaßnahmen auf das Corny-Werk sichert langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit für alle Marken unseres Hauses und somit die über 850 Arbeitsplätze in der Region Bad Schwartau“, so Sebastian Schaeffer (Foto), Vorsitzender der Geschäftsführung.

Die Modernisierung der Konfitürenproduktion hat bereits 2016 begonnen. Im Zuge dessen wurden auch für das Corny-Werk Aus- und Neubaumaßnahmen geprüft. Sie starten noch in diesem Jahr. Alle Modernisierungsmaßnahmen zusammengerechnet, investiert das Familienunternehmen einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den Standort Bad Schwartau.