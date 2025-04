MCS stellt neues Shopkonzept vor: Qwik24-Läden sollen automatisiert und durchgehend geöffnet sein. Bildquelle: MCS

Der Convenience-Shop-Lieferant MCS führt ein neues automatisiertes Ladenkonzept namens Qwik24 ein. Die Smart Stores sollen rund um die Uhr ohne Personal geöffnet sein.

Das Konzept basiert nach Angaben von MCS auf kontaktlosen Bezahlsystemen und Zutrittskontrollen. Es richtet sich vor allem an Betreiber von Convenience-Shops und Anbieter im Mobilitätsumfeld wie Automatentankstellen oder E-Mobility Hubs. „Mit Qwik24 bieten wir eine innovative Antwort auf die steigende Nachfrage nach flexiblen, jederzeit verfügbaren Einkaufsmöglichkeiten“, erklärte MCS-Geschäftsführer Torsten Eichinger. Das Unternehmen will die Betreiber der Shops mit standortorientierten Sortimenten und Werbeunterstützung versorgen.

MCS setzt auf digitale Werbung

Die Marketingmaßnahmen sollen sich den Angaben zufolge auf digitale Kanäle wie Social Media und Digital Signage konzentrieren. MCS will dabei verschiedene Zielgruppen von Schülern bis zu Kurierfahrern ansprechen. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben, das Konzept in diesem Jahr schrittweise bei verschiedenen Vertriebstypen einzuführen. Dafür will MCS mit unterschiedlichen Betreibern und Technologiedienstleistern zusammenarbeiten.