Künstliche Intelligenz - Der Handel zögert trotz wachsender Chancen

Italien/Spanien

Eurovo übernimmt spanischen Eierproduzenten Granja Pinilla

Der italienische Konzern Eurovo kauft den spanischen Eierproduzenten Granja Pinilla. Das übernommene Unternehmen hält mehr als eine Million Legehennen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen Euro. In der gleichen Woche sicherte sich Eurovo auch die Mehrheit am britischen Eiweiß-Unternehmen Two Chicks.