Kundenbindung - Sieben von zehn Deutschen nutzen Loyalty-Apps im Handel

Die Mehrheit der deutschen Verbraucher nutzt Bonus-Apps von Händlern wie Rewe, Lidl oder Payback. Was die Apps erfolgreich macht und welche Herausforderungen es noch gibt, hat eine aktuelle Studie untersucht.

Rewe Bonus, Lidl Plus, Payback: Zuletzt gab es viel Bewegung bei den Kundenbindungsprogrammen. Rewe etwa nahm Abschied von Payback und setzt auf eine eigene Lösung per App. Bildquelle: Rewe Group

Fast alle großen Händler bieten inzwischen Loyalty-Apps wie Rewe Bonus, Lidl Plus oder Payback an. Sieben von zehn Verbrauchern nutzen diese Apps aktiv. Dies ergab eine Befragung von 1.000 Konsumenten durch IFH Media Analytics in Zusammenarbeit mit Media Central, wie aus der neuen Ausgabe der Studie „Channelup 2025“ hervorgeht.

Die Nutzungsintensität der Apps unterscheidet sich deutlich: 23 Prozent der Befragten verwenden ein bis zwei Apps, 25 Prozent drei bis vier Apps und 22 Prozent fünf oder mehr Apps. Für die Verbraucher stehen dabei finanzielle Vorteile im Vordergrund. 77 Prozent wollen über die Apps Punkte sammeln, 75 Prozent Rabatte und Gutscheine einlösen. Zusatzfunktionen wie exklusive Angebote oder digitale Belege spielen mit 38 beziehungsweise 28 Prozent eine untergeordnete Rolle.

30 Prozent der Befragten nutzen bislang keine Loyalty-Apps. Als Hauptgründe nannten 67 Prozent zu geringe Vorteile und 66 Prozent Bedenken wegen der Preisgabe von Daten. 60 Prozent der Nichtnutzer gaben an, zu viele verschiedene Geschäfte zu besuchen und nicht für jedes eine neue App installieren zu wollen.

IFH Media Analytics warnt vor Loyalitätsproblemen

Die Studie zeigt auch, dass die Gewinnung neuer Nutzer für die Händler schwierig werden könnte. Verbraucher, die bisher nur wenige Apps nutzen, wählen diese sehr selektiv aus. Bei Nutzern vieler Apps stellt sich die Frage nach der tatsächlichen Loyalität zum jeweiligen Händler. Diese Gruppe könnte vor allem die jeweils besten Angebote wahrnehmen wollen.

Für den langfristigen Erfolg der Apps sind laut der Studie neben den konkreten Vorteilen vor allem eine intuitive Bedienung und eine reibungslose Nutzererfahrung entscheidend. Die neue Rewe Bonus App erhält in dieser Hinsicht besonders positive Bewertungen von den Nutzern.