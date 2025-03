Bäckerei-Management - Kamps erweitert Spitze mit Katharina Keil

Die Bäckereikette Kamps hat Katharina Keil (Foto) in die Geschäftsführung berufen. Sie verantwortet künftig Vertrieb, Marketing, Ladenbau und Franchise. Das Unternehmen plant unter ihrer Führung ein neues Ladenbau-Konzept und will die Digitalisierung vorantreiben.

Katharina Keil zieht in die Geschäftsführung der Bäckereikette Kamps ein. Bildquelle: Kamps

Die Bäckereikette Kamps hat ihre Geschäftsführung erweitert. Katharina Keil verantwortet künftig die Bereiche Vertrieb, Marketing, Ladenbau und Franchise, wie das Unternehmen mitteilte. Die bisherige Geschäftsführerin Friederike Stöver konzentriert sich auf die Bereiche Produktion und Expansion.

Keil arbeitet seit 2011 bei Kamps und verfügt nach Unternehmensangaben über langjährige Erfahrung im operativen und vertrieblichen Geschäft. „Sie kennt das Unternehmen und den Markt wie kaum eine andere und wird mit ihrer vielfältigen Expertise maßgeblich zum Erfolg unserer Wachstumsstrategie beitragen“, zitierte das Unternehmen Stöver in der Mitteilung.

Kamps plant unter der Führung von Keil ein neues Ladenbau-Konzept. Das Unternehmen will zudem die Digitalisierung vorantreiben. In einem Testlabor erprobt Kamps nach eigenen Angaben Bestellungen per QR-Code, digitale Preisschilder und eine Loyality-App. Auch eine KI-gestützte Prozessoptimierung in den Bäckereien befindet sich in der Entwicklung.

Kamps plant veganes Angebot und neue Standorte

Die Bäckereikette will zudem das Angebot an vegetarischen und veganen Produkten ausbauen. Das Konzept „Kamps my Deli“ soll im Jahr 2025 neue Standorte im Hauptbahnhof Duisburg und im Hauptbahnhof Köln erhalten.

Kamps betreibt nach eigenen Angaben rund 350 Bäckereien in Deutschland. Die erste Filiale eröffnete das Unternehmen 1982 in der Düsseldorfer Friedrichstraße.